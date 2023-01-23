Юрий Башмет впервые раскрыл тайну своего легендарного медальона

В Москве проходит Зимний фестиваль искусств под руководством всемирно знаменитого дирижера Юрия Башмета. Музыкант в беседе с АиФ раскрыл секрет своего легендарного медальона, который носит много лет подряд.

По словам дирижера, медальон ему надел и освятил патриарх Илия II, являющийся Епископом Грузинской православной церкви.

«После концерта в Грузии на улице увидел демонстрацию против меня. Дальше – неожиданно. Звонок, нас пригласил на ужин патриарх Илия II. Мы слушали музыку, пили вино, мило беседовали. В тот вечер мне подарил золотой медальон ручной работы с Георгием Победоносцем и сказал: "Носите, мы вас любим, приезжайте почаще. Носи его только поверх одежды"», – вспоминает Башмет.

Юрий добавил, что со стороны митингующих после этого к нему не прозвучало ни одной претензии:

«С тех пор не расстаюсь с этим медальоном. Было так, если рядом со мной оказываются грузины, они обязательно подбегали, целовали медальон, убегали».