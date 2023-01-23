Yandex.RTB

Клава Кока станет новой ведущей программы «Давай поженимся»

Image 16+
Клава Кока станет новой ведущей программы «Давай поженимся»
Знаменитости
Фото из открытых источников

В последнее время поклонники телешоу «Давай поженимся» обсуждают дальнейшую судьбу передачи. Не стала исключением Роза Сябитова. Долгие годы телесваха являлась лицом проекта. В Telegram-канале ведущая высказалась о том, что закрывать программу нельзя, надо подстроить ее под формат современности. Для этого Сябитова предложила заменить ведущую «Давай поженимся» и назвала имя того, кто сможет потеснить Ларису Гузееву.

По словам Сябитовой, с новой ролью сможет справится Клава Кока. По словам звезды, молодая артистка «является фанаткой по проекту «Маска танцы»». Вот почему она поддерживает ее кандидатуру.

«Программу нужно переформатировать. Оставить сам концепт, который шоу делает уникальным. Нужно пригласить молодую, талантливую ведущую, которая будет отражать мнение современной молодежи. Всегда интересно наблюдать за спором между поколениями», — сказала сваха.

Примечательно, что многие фанаты с восторгом отреагировали на заявление Розы, поддержав ее выбор.

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
StarHit: Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова ведет шикарную жизнь в США

Сегодня, 16:59

Мария Аниканова назвала вирус причиной болезни российского фигуриста Костомарова

Сегодня, 16:53

Юлия Проскурякова призналась, что плакала из-за развода Игоря Николаева и Наташи Королевой

Сегодня, 16:45

Юрий Башмет впервые раскрыл тайну своего легендарного медальона

Сегодня, 16:34

Лидер рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что его никогда не ценили на Украине

Сегодня, 15:52

Ургант посмеялся над Поплавской после новостей о возвращении в эфиры «Вечернего Урганта»

Сегодня, 15:51

Клава Кока станет новой ведущей программы «Давай поженимся»

Сегодня, 15:36

Автор известного хита «333» Александр Ванюшкин назвал певца SHAMAN молодцом

Сегодня, 15:08

Звезде «Иронии судьбы» Талызиной вызвали скорую помощь после обморока

Сегодня, 14:49

Режиссёр «Сватов» Эдуард Радзюкевич заявил, что планирует отправиться в зону спецоперации

Сегодня, 14:41

«НТВ» показал проморолик нового сезона главного музыкального телешоу России «Маска»

Сегодня, 14:34

Режиссёр «Сватов» Эдуард Радзюкевич прокомментировал раскол актёров сериала из-за спецоперации

Сегодня, 14:26

Иван Ургант опроверг слухи о скором возвращении в эфир шоу «Вечерний Ургант»

Сегодня, 14:19

«Неудавшийся проект, надо заканчивать»: режиссер Радзюкевич разнес Украину

Сегодня, 14:18

«Голливуд» для «старой калоши»: великий режиссер Александров и его любовь — Орлова

Сегодня, 10:00

Цирковое шоу в Монте-Карло: Попытка обойтись без России провалилась под русский марш «Прощание славянки»

Сегодня, 09:00

Фигуристка из РФ Камила Валиева впервые высказалась о своем допинг-деле на турнире в Москве

Сегодня, 08:48

Помощница Якубовича Агафошина объяснила удаление выступления певца Прохора Шаляпина с «Поля чудес»

Сегодня, 08:27

Бывший солист группы MBAND Никита Киоссе проинформировал о работе с Константином Меладзе

Сегодня, 08:19

Победивший рак иллюзионист Сергей Сафронов перенес операцию по пересадке волос

Вчера, 20:44

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом
  • Вчера, 19:13

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

Стала известна предварительная причина смерти старшеклассника в Верхней Пышме, под Екатеринбургом. Тело школьника было обнаружено на Урале в

Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю
  • Вчера, 19:34

Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю

Пища, которую мы употребляем, влияет на состояние здоровья. Поэтому нужно следить за рационом и выбирать продукты, которые принесут пользу организму.

Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
  • Вчера, 19:20

Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

Свердловские медики дали рекомендации гражданам по соблюдению мер профилактики из-за стремительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По

Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом
  • Вчера, 20:26

Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом

Известные российские телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер День защитника Отечества встретят на Кипре. Эта новость буквально взбудоражила

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли
  • 21-01-2023, 17:30

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли

В актерской профессии успех зависит от удачи. Даже главная роль в фильме не гарантирует дальнейший успех. Предлагаем подборку артистов, которые так и

47-летняя балерина Анастасия Волочкова заявила, что она придумала предстоящую свадьбу
  • 21-01-2023, 11:54

47-летняя балерина Анастасия Волочкова заявила, что она придумала предстоящую свадьбу

Анастасия Волочкова, которая недавно закатила вечеринку по поводу 47-летия, сделала шокирующее признание о свадьбе. Именинница сообщила, что свою

Новости партнеров
Новости партнеров
Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли
  • 21-01-2023, 20:31

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли

Симптомы герпеса должны исчезнуть в течение одной-двух недель, а при использовании противовирусных препаратов — быстрее. Но хронические незаживающие

Беглов скрыл от Владимира Путина факт срыва сроков сдачи «СКА Арены»
  • 20-01-2023, 18:11

Беглов скрыл от Владимира Путина факт срыва сроков сдачи «СКА Арены»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным заявил, что строительство хоккейного стадиона «СКА Арена»

Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции
  • Вчера, 19:35

Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

Власти Самарской области установили карантин из-за смертельной инфекции. Ограничения были приняты в одном из муниципалитетов региона из-за бешенства.

«Он просто сырой»: мундеп призвала отменить лоббируемый Смольным закон о КРТ
  • 21-01-2023, 14:19

«Он просто сырой»: мундеп призвала отменить лоббируемый Смольным закон о КРТ

На первой встрече Общественного штаба по КРТ петербуржцы в очередной раз выступили против соответствующего закона. Во время мероприятия депутат МО