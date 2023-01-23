Клава Кока станет новой ведущей программы «Давай поженимся»

В последнее время поклонники телешоу «Давай поженимся» обсуждают дальнейшую судьбу передачи. Не стала исключением Роза Сябитова. Долгие годы телесваха являлась лицом проекта. В Telegram-канале ведущая высказалась о том, что закрывать программу нельзя, надо подстроить ее под формат современности. Для этого Сябитова предложила заменить ведущую «Давай поженимся» и назвала имя того, кто сможет потеснить Ларису Гузееву.

По словам Сябитовой, с новой ролью сможет справится Клава Кока. По словам звезды, молодая артистка «является фанаткой по проекту «Маска танцы»». Вот почему она поддерживает ее кандидатуру.

«Программу нужно переформатировать. Оставить сам концепт, который шоу делает уникальным. Нужно пригласить молодую, талантливую ведущую, которая будет отражать мнение современной молодежи. Всегда интересно наблюдать за спором между поколениями», — сказала сваха.

Примечательно, что многие фанаты с восторгом отреагировали на заявление Розы, поддержав ее выбор.