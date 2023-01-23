Лера Кудрявцева призналась, что страдает от серьезной неизлечимой болезни

Лера Кудрявцева всегда открыто и очень искренне общается со своими поклонниками. Потому телеведущая решила не утаивать от фанатов свои проблемы со здоровьем.

В Телеграме знаменитая блондинка пожаловалась, что её не перестают мучить сильные головные боли. При этом никакие лекарственные средства не способны помочь звезде телевидения справиться с неизлечимыми мигренями.

Ведущая программы "Звёзды сошлись" призналась подписчикам, что десять лет ей приходиться бороться с этой проблемой. Порой Лера не может даже спать, а специалист, который ей мог помочь, уехал. Это некий китаец, «который неоднократно спасал» звезду. Только специалист до марта не приедет. Женщина с нетерпением ждёт его.

Тем не менее Кудрявцева говорит, что болезнь помогла ей посмотреть на жизнь с иной стороны. Теледива начала воспринимать по другому многие ситуации.