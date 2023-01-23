Лидер рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что его никогда не ценили на Украине

Лидер украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил о том, что его никогда на Украине не ценили. Об этом пишет Украина.ру.

"Музыка ВВ в украинской культуре всегда была экспортным вариантом. Мой коллектив был всегда недооценен на Украине, как украинский борщ. Ранее – борщ и борщ, теперь его занесли в ЮНЕСКО. Свое никогда не замечается. Хотел бы иметь хороший рынок в родной стране, однако этого до сих пор не произошло", - сказал музыкант.

Скрипка также отметил, что до 2014 года, когда они с участниками коллектива активно гастролировали по России, у него был хорошие заработки. В своей стране артист никогда не мог похвастаться высокими доходами.

По словам певца, зарубежные артисты зарабатывают в Украине намного, чем его коллектив, который, к слову, был создан еще в далеком 1986 году.