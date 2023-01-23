Мария Аниканова назвала вирус причиной болезни российского фигуриста Костомарова

Поклонники Романа Костомарова регулярно следят за самочувствием своего кумира и надеются, что фигурист пойдет на поправку. Но всю информацию о состоянии здоровья спортсмена медики сообщают только близким родственникам.

Давняя подруга спортсмена Мария Аниканова считает, что всеми сведениями не владеет даже жена олимпийского чемпиона. По ее мнению, в медицинском учреждении не рассказывают о всех манипуляциях и изменениях состояния.

Не согласна категорически с предположениями, которые сейчас выдвигают, что заболел, катаясь на катке. Думаю, это вирус. Я думаю, что Оксане всего тоже не говорят.

Со звездной кино согласен врач Сергей Пурясев. Доктор объяснил, что врач приняли решение ввести Костомарова в медикаментозную кому, поскольку такая мера позволяет организму направить силы на борьбу с вирусом, а симптомы, которые у него развивались, говорили о том, что сердечно-сосудистая система уже не справлялась.