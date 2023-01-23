Молодой супруг народной артистки РФ Надежды Бабкиной заигрывает с Лолитой Милявской

Накануне в Сети начали обсуждать пару Надежды Бабкиной и ее 42-летнего возлюбленного. Интернет-пользователи стали подозревать молодого человека в связи с певицей Лолитой Милявской. Причиной сплетен послужила недавняя публикация артистки.

Милявская провела экскурсию по своему особняку в Болгарии. Она рассказала, что крайне редко бывает в этом доме, однако здесь очень уютно и комфортно.

На публикацию отреагировал гражданский муж Бабкиной Евгений Гор. Молодой супруг народной артистки РФ выразил восхищение домом, сопроводив комментарий красными сердечками. В ответ на это Милявская поблагодарила мужчину за прекрасные подарки, отметив, что они помогли ей создать уют в доме.

Евгений - производитель ароматических свечей и эфирных масел, которые регулярно презентует российским знаменитостям.



