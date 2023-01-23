«Неудавшийся проект, надо заканчивать»: режиссер Радзюкевич разнес Украину

Российский сценарист, продюсер, актер и режиссер Эдуард Радзюкевич в последнем интервью серьезно "разнес" Украину. Он заявил, что с проектом под названием Украина пора заканчивать.

По словам артиста, два его родных деда, а также три троюродных деда принимали активное участие в Великой Отечественной Войне, и они не хотели бы того, что происходит сейчас. Также Эдуард Владимирович заметил, что существует угроза для РФ и ее населения и что в срочном порядке нужно это прекратить. Режиссер добавил, что он поедет поддержать мирное население на Донбассе сразу же, как это ему позволит сделать состояние здоровья.