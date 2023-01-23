Обещание Креславского не гарантирует решения проблемы петербургских дольщиков в 2023 году

Смольный в очередной раз отчитался о вводе нового жилья в Санкт-Петербурге, пообещав окончательно решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года. Однако чиновники администрации губернатора Александра Беглова ранее неоднократно докладывали о промежуточных результатах в позитивном ключе, регулярно сдвигая при этом сроки решения вопроса дольщиков.

В эфире программы «Город решений» на телеканале «Санкт-Петербург» 19 января председатель Комитета по строительству Игорь Креславский заявил, что в 2022 году лидером по введению нового жилья в Северной столице стал Приморский район, где было построено около 1 миллиона квадратных метров. Также высокие результаты показали Выборгский и Московский районы. При этом Креславский признал, что у Смольного было достаточно много проблемных домов, однако проблему обманутых дольщиков, по его словам, планируется полностью решить в 2023 году.

«У нас было достаточно много домов проблемных – более 50. Это около миллиона квадратных метров. Сейчас мы планомерно уже несколько лет над этим работаем. В 2022 году мы ввели 8 домов проблемных – это 75 тысяч квадратных метров, 2 тысячи квартир. Достаточно серьезный показатель. Это проблемные дома, обманутые дольщики. Также были у нас на контроле 11 объектов, которые мы тоже ввели в прошлом году – в 2022-м. В 2023 году у нас не так уже много остается – мы рассчитываем, что закроем проблему в этом году. Пять домов остается – пять кварталов небольших, 51 тысяча квадратных метров», – уточнил Игорь Креславский.

Однако стоит напомнить, что окончательное решение вопроса обманутых дольщиков в Северной столице уже неоднократно переносилось Смольным на протяжении нескольких лет. Так, изначально губернатор Александр Беглов обещал полностью разобраться с проблемой еще к 2020 году. Об этом он заявлял на встрече с жителями Калининского и Красносельского районов во время своей губернаторской кампании. Но в ходе «прямой линии» в 2021 году Александр Дмитриевич уже озвучил другие сроки, пообещав выдать ключи всем дольщикам в 2023-м.

Спустя год, на «прямой линии» в декабре 2022 года, градоначальник и вовсе не затронул реальные проблемы обманутых дольщиков, уточнив, что к концу следующего года в городе не останется участников долевого строительства, так и не получивших жилье. При этом, комментируя ситуацию с недостроем ЖК «Ломоносов», Беглов посмеялся над происходящим, рассказав, как жулики устроили «настоящую пирамиду», собрали деньги с петербургских дольщиков, а потратили их на достройку объектов в Ленобласти.

Что касается Игоря Креславского, то ранее СМИ писали о возможной личной выгоде чиновника от проблем обманутых дольщиков Санкт-Петербурга. Так, в конце 2022 года Комитет по строительству отчитывался о завершении работ по возведению жилого комплекса «На Заречной», входившего в список проблемных. Его достройкой занимался холдинг «РСТИ» (Росстройинвест), связываемый с Игорем Владимировичем. Известно, что до перехода на государственную службу в январе 2020 года Креславский занимал пост председателя правления «Росстройинвеста», а после получения им должности в Смольном, по некоторой информации, настал «оглушительный успех» для некоторых бизнес-структур.