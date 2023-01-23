Помощница Якубовича Агафошина объяснила удаление выступления певца Прохора Шаляпина с «Поля чудес»

На днях известный российский певец Прохор Шаляпин пожаловался на то, что его выступления удаляют с федеральных телеканалов. В частности, в качестве примера артист привел свое участие в популярной развлекательной программе "Поле чудес".

Исполнитель выступил в передаче с композицией "Богиня", однако в эфир его выступление так и не попало. Журналисты связались с помощницей ведущего шоу Леонида Якубовича, попросив прокомментировать такие обвинения певца.

По словам сотрудницы телевидения Риммы Агафошиной, удаление выступления Шаляпина произошло из-за накладок во время съемок.

"Ничего личного. У нас очень дружелюбная программа, не испытываем антипатий ни к кому. Может быть, какая-то накладка случилась. Помню, что номер был ярким", — сказала она.

Напомним, Прохор пожаловался, что несмотря на то, что время от времени его приглашают в различные передачи, где предлагают песни, при монтаже выступление почему-то вырезают.