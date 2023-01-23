Психолог Дюран: «Нюша пока что цепляется за разваливающийся брак»

Певица Нюша не часто появляется на сцене. Когда-то артистка давала по несколько концертов в день, но став мамой двоих сыновей пересмотрела рабочий график. Теперь она много времени посвящает семье и развивает свой бизнес по проведению тренингов и семинаров.

Живет семья в Дубае, поэтому посетила открытие отеля Atlantis The Royal. Игорь Сивов и Нюша улыбались, при этом жена все время держала мужа за руку.

Слухи о том, что в семье не все так гладко, появились осенью. В интервью Нюша призналась, что во время беременности в ее жизни произошла измена.

При этом психолог Кристина Дюран считает, что совместный кадр семьи заставляет задуматься. Нюша постоянно двумя руками держит супруга за руку, словно боится, что он отойдет и отвернется.

«Есть ощущение, что она удерживает мужчину силой, не физической, а моральной. Прилагает много усилий, чтобы оставаться в отношениях. Я думаю, это временный союз. Пока что она гордится тем, что смогла пережить эту ситуацию, что все сгладить», — говорит психолог.

Эксперт считает, что в душе Нюша понимает, что брак временный, но мысль эту прячет и боится произнести вслух.