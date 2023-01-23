Режиссёр «Сватов» Эдуард Радзюкевич прокомментировал раскол актёров сериала из-за спецоперации

Эдуард Радзюкевич, который является режиссёром популярного сериала «Сваты», в новом интервью прокомментировал ситуацию, сложившуюся с актёрами кинопроекта.

Не секрет, что артисты поссорились между собой из-за разных политических взглядов на проведение военной спецоперации в Украине.

«Расколы всегда были, ведь живем в свободном мире. Одни так думают, другие — иначе. И все разные ценности выбирают. У меня два родных деда и три двоюродных сложили головы в Великой Отечественной войне. Они с фашизмом боролись», - отметил режиссёр.

Напомним, украинская актриса Анна Кошмал стала самой ярой противницей СВО на Украине. Звезда «Сватов» поссорилась с экранным дедом Фёдором Добронравовым, а также с актрисами Татьяной Кравченко, Олесей Железняк, которые решение российских властей всячески поддерживают.