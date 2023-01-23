Режиссёр «Сватов» Эдуард Радзюкевич заявил, что планирует отправиться в зону спецоперации

Режиссёр сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич заявил, что он планирует поехать на Донбасс. В интервью сценарист также резко раскритиковал Украину, сообщив, что он желает отправиться в зону СВО.

По словам российского режиссёра, он давным-давно думает отправиться с гастролями на Донбасс. Эдуард Вдадимирович хочет поддержать местное население, которое там находятся. Но пока ему этого сделать не позволяет состояние здоровья.

«Я с удовольствием. Давно думаю об этом. Сейчас здоровье не позволяет. Однако при первой же возможности обязательно отправлюсь туда. Поддержу людей Донбасса. Взглядов не меняю. Для меня понятие «Родина» было впитано еще с молоком матери. Вырос в семье офицера-пограничника», - отметил Радзюкевич.

Также он сообщил, что между актёрами сериала «Сваты» произошел раскол из-за спецоперации, поэтому снимать продолжение было невозможно.