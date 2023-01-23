StarHit: Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров беспричинно грубит своим фанатам в Сети

Не так давно стало известно о том, что актера Дмитрия Назарова уволили из МХТ вместе с женой из-за его политической позиции.

Теперь звезда «Кухни» и Ольга Васильева безработные. Причем, художественный руководитель учреждения Константин Хабенский несколько раз попытался вразумить своих коллег, однако безрезультатно.

В социальных сетях поклонники артиста поинтересовались о ближайших выступлениях актера. На этот вопрос артист дал одному фанату резкий ответ.

«Челябинск, Нижний Новгород, Нижний Тагил просят прощения за нескольких идиотов, их обворовавших, не пустивших меня. Вы поняли, педагог оральный?!» – написал Назаров.

Напомним, сразу же после увольнения из театра актер записал обращение. Дмитрий прочитал на видео стихотворение, заявив, что он отныне живет в «новой реальности».