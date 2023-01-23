StarHit: Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова ведет шикарную жизнь в США

Внук Аллы Пугачевой осенью минувшего года переехал в США сразу после старта мобилизации в РФ. При этом его жена осталась в России. Но перед Новым годом Алена Краснова воссоединилась с мужем на Гавайях, а после этого осталась с ним в Америке.

Поклонники думали, что после праздников модель вернется в Москву, хотя этого не произошло. Жена музыканта во всю развлекается в Америке, а о России даже не вспоминает. В личном микроблоге девушка регулярно рассказывает, как весело она проводит время. Алена ходит по клубам и дорогим ресторанам. Не забывает она приделять время себе любимой в салонах красоты. Сейчас Краснова находится в Лос-Анджелесе.

Комфортную жизни за рубежом блогеру обеспечивает Никита Пресняков. Артист пробует себя в роли клипмейкера, снимая видеоролики для звезд. Видимо, такая работа приносит музыканты неплохой доход.