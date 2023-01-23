Три кинокартины Джеймса Кэмерона вошли в ТОП-5 самых кассовых фильмов в истории

Джеймс Кэмерон стал первым кинорежиссером в мире, чьи сразу три фильма в прокате собрали более чем по 2 млрд долларов. Для того, чтобы эту отметку преодолеть, картине «Аватар: Путь воды» понадобилось всего 39 дней.

Ранее такого показателя достигли картина «Титаник» (1997 год) — 2,1 млрд долларов и лента «Аватар» (2009 год) — 2,9 млрд долларов. Кроме кинофильмов Кэмерона, в списке ТОП-5 самых кассовых фильмов оказались «Мстители: Финал» (2019 год) — 2,7 млрд долларов, фильм «Звездные войны: Эпизод VII — Пробуждение силы» (2015 год) — 2,07 млрд долларов, а также «Мстители: Война бесконечности» (2018 год) и 2,05 млрд долларов.

Напомним, второй сезон «Аватара» вышел в прокат через 13 лет после премьеры первой части, а именно в декабре 2022 года. События разворачиваются на Пандоре через 10 лет. Джейк Салли, став вождем клана на'ви Оматикайя, и Нейтири воспитывают вместе детей. На смену их укладу пришла необходимость покинуть землю.