Ургант посмеялся над Поплавской после новостей о возвращении в эфиры «Вечернего Урганта»

Слухи о возвращении шоу «Вечерний Ургант» на экраны ходят давно. Некоторые даже называют дату выхода программы и первых гостей в студии. Поклонники, увидев кадры со съемок, обрадовались, но сам Ургант опроверг информацию о выходе нового сезона. Иван отметил, что передача обязательно вернется.

«То, что опубликовали некоторые каналы, является неизвестной съемкой. Немного похожий на меня человек говорит с человеком, непохожим на Киркорова. Могу подтвердить, что после перерыва мы с радостью ждем Филиппа Киркорова и Валентину Карнавал. Как только будет известна дата выхода в эфир, то незамедлительно опубликуем ее в Telegram-канале Яны Поплавской», — с иронией написал ведущий.

Таким образом Ургант подколол Поплавскую. Дело в том, что актриса заняла однозначную позицию по отношению к тем, кто выступает против СВО. Ей также не нравится поведение Ивана. Яна ранее заявила, что покинет Россию, если выступившие против спецоперации артисты вернутся или начнут работать в РФ.