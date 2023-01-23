Ургант посмеялся над Поплавской после новостей о возвращении в эфиры «Вечернего Урганта»

Слухи о возвращении шоу «Вечерний Ургант» на экраны ходят давно. Некоторые даже называют дату выхода программы и первых гостей в студии. Поклонники, увидев кадры со съемок, обрадовались, но сам Ургант опроверг информацию о выходе нового сезона. Иван отметил, что передача обязательно вернется.
Таким образом Ургант подколол Поплавскую. Дело в том, что актриса заняла однозначную позицию по отношению к тем, кто выступает против СВО. Ей также не нравится поведение Ивана. Яна ранее заявила, что покинет Россию, если выступившие против спецоперации артисты вернутся или начнут работать в РФ.
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