В Минздраве РФ составили список из 86 потенциально дефицитных лекарств на 2023 год

В Минздраве РФ составили список потенциально дефицитных лекарств на 2023 год. В этот список вошли 86 препаратов, включая лекарства против онкогематологических и онкологических болезней, болезни Паркинсона, иммунодефицита человека. Также есть дефицит нескольких вакцин, среди которых привывка против коклюша, дифтерии, столбняка, гриппа.

В отношении 36 препаратов комиссия Минздрава выдала заключение о возможности ускоренной регистрации. Еще для 10 лекарственных средств могут разрешить продажи в иностранной упаковке. На некоторые лекарства могут оформить временную регистрацию до официальной регистрации.

В настоящее время всего таких препаратов семь. В перечень также попали жаропонижающие средства, активированный уголь, травяные сборы, лоперамид, доксициклин, амоксициклин, йод.