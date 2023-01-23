Yandex.RTB

В Минздраве РФ составили список из 86 потенциально дефицитных лекарств на 2023 год

Image 16+
В Минздраве РФ составили список из 86 потенциально дефицитных лекарств на 2023 год
Здоровье
Фото из открытых источников

В Минздраве РФ составили список потенциально дефицитных лекарств на 2023 год. В этот список вошли 86 препаратов, включая лекарства против онкогематологических и онкологических болезней, болезни Паркинсона, иммунодефицита человека. Также есть дефицит нескольких вакцин, среди которых привывка против коклюша, дифтерии, столбняка, гриппа.

В отношении 36 препаратов комиссия Минздрава выдала заключение о возможности ускоренной регистрации. Еще для 10 лекарственных средств могут разрешить продажи в иностранной упаковке. На некоторые лекарства могут оформить временную регистрацию до официальной регистрации.

В настоящее время всего таких препаратов семь. В перечень также попали жаропонижающие средства, активированный уголь, травяные сборы, лоперамид, доксициклин, амоксициклин, йод.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Минздраве РФ составили список из 86 потенциально дефицитных лекарств на 2023 год

Сегодня, 18:03

В России на днях зафиксировали новый вариант коронавируса «Кракен»

Сегодня, 18:02

Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

Вчера, 19:35

Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю

Вчера, 19:34

Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

Вчера, 19:20

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли

21-01-2023, 20:31

Педиатр Комиссарова рассказала, как определиться с выбором секции для часто болеющего ребенка

20-01-2023, 15:20

Певица Савичева заявила, что Полина Гагарина ненавидит ее из-за участия в аналоге «Евровидении»

20-01-2023, 11:33

Мясников посоветовал способ отучиться от соленой, сладкой и жирной еды

19-01-2023, 20:23

6 простых правил, которые сохранят здоровье после 30 лет

19-01-2023, 20:17

Гинеколог рассказала о проблеме, которая мешает женщинам получать удовольствие от жизни

18-01-2023, 21:17

Эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян поддержала запрет вейпов в РФ

18-01-2023, 21:07

На смену свиному гриппу А может прийти вариант В, случаев заболевания стало больше

17-01-2023, 23:25

Диетолог Триста Бест сообщила о семи «здоровых» продуктах, которые оказались вреднее конфет

17-01-2023, 23:17

E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города

17-01-2023, 12:53

Эпидемиолог Андреев разъяснил, почему молодые люди тяжело переносят COVID-19 и грипп

16-01-2023, 15:38

Роспотребнадзор по Курской области рассказал о смертельно опасных последствиях гриппа

15-01-2023, 17:33

Новосибирские врачи рассказали, чем опасна флурона и как ее распознать

14-01-2023, 19:22

«ИноСМИ»: В Food News рассказали, как можно предотвратить появление неприятного запаха изо рта

14-01-2023, 12:59

Жителям Тюмени рассказали о симптомах коронавируса «Кракена» и о том, как он маскируется

13-01-2023, 15:29

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом
  • Вчера, 19:13

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

Стала известна предварительная причина смерти старшеклассника в Верхней Пышме, под Екатеринбургом. Тело школьника было обнаружено на Урале в

Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю
  • Вчера, 19:34

Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю

Пища, которую мы употребляем, влияет на состояние здоровья. Поэтому нужно следить за рационом и выбирать продукты, которые принесут пользу организму.

Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
  • Вчера, 19:20

Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

Свердловские медики дали рекомендации гражданам по соблюдению мер профилактики из-за стремительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По

Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом
  • Вчера, 20:26

Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом

Известные российские телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер День защитника Отечества встретят на Кипре. Эта новость буквально взбудоражила

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли
  • 21-01-2023, 17:30

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли

В актерской профессии успех зависит от удачи. Даже главная роль в фильме не гарантирует дальнейший успех. Предлагаем подборку артистов, которые так и

Ургант посмеялся над Поплавской после новостей о возвращении в эфиры «Вечернего Урганта»
  • Сегодня, 15:51

Ургант посмеялся над Поплавской после новостей о возвращении в эфиры «Вечернего Урганта»

Слухи о возвращении шоу «Вечерний Ургант» на экраны ходят давно. Некоторые даже называют дату выхода программы и первых гостей в студии. Поклонники,

Новости партнеров
Новости партнеров
Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли
  • 21-01-2023, 20:31

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли

Симптомы герпеса должны исчезнуть в течение одной-двух недель, а при использовании противовирусных препаратов — быстрее. Но хронические незаживающие

Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции
  • Вчера, 19:35

Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

Власти Самарской области установили карантин из-за смертельной инфекции. Ограничения были приняты в одном из муниципалитетов региона из-за бешенства.

В России на днях зафиксировали новый вариант коронавируса «Кракен»
  • Сегодня, 18:02

В России на днях зафиксировали новый вариант коронавируса «Кракен»

Новый вид коронавируса выявили в России. Его неофициальное название «Кракен». Заболеваемость нового штамма достигла до 43,6 %. При этом это самый

«Он просто сырой»: мундеп призвала отменить лоббируемый Смольным закон о КРТ
  • 21-01-2023, 14:19

«Он просто сырой»: мундеп призвала отменить лоббируемый Смольным закон о КРТ

На первой встрече Общественного штаба по КРТ петербуржцы в очередной раз выступили против соответствующего закона. Во время мероприятия депутат МО