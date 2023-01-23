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Владимир Киселёв предложил забыть об украинских музыкантах-перебежчиках

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Владимир Киселёв предложил забыть об украинских музыкантах-перебежчиках
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Фото из открытых источников

Украинские артисты, которые зарабатывали деньги в России, часть из которых тратили на поддержку ВСУ. По словам основателя группы «Земляне» Владимира Киселева, после начала СВО звезды из Украины, которых создавали радио и телевидение РФ, делая известными, стали «нашими оппонентами».

«Радиоэфиры были забиты украинскими исполнителями. Украинцы обыгрывали на поле поп-музыки нас, поскольку стали вкладывать деньги в идеологию и продвижение. Получилось, что украинские артисты, которых наши телевидение и радио раскручивали, стали большими нашими оппонентами. Запрещать въезд в РФ звездам, которые никогда сюда не вернутся, абсурдно. Запрещая антироссийски настроенных певцов и украинских, мы лишь напоминаем об их существовании. Находясь за рубежом в ранге запрещенных на родине людей, диссидентов, получают огромную зрительскую аудиторию. А мы тем самым только увеличиваем их «капитализацию». Поэтому правильнее забыть о них навсегда».

Киселев также подчеркнул, что до начала спецоперации на рынке России работало много музыкантов, режиссеров с Украины.

«Они здесь получали деньги, они не платили налоги, они все заработанное увозили на Украину. Демонстративно покупали экипировку для украинских солдат, отчисляя им порядка 20% заработанных в РФ денег».
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