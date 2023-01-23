Владимир Киселёв считает аморальной идею платить артистам за «демонстрацию» патриотизм

Идея платить деньги артистам за «демонстрацию» их патриотизма является аморальной. Об этом заявил основатель группы «Земляне», музыкант Владимир Киселёв.

«Мы были вынуждены за свои деньги арендовать автобусы и машины. Три месяца мы возили в Донбасс гуманитарную помощь без какой-либо поддержки государственных органов. При этом находились денежные средства для отправки туда артистов, часть из них получала неплохие гонорары за выступления. Я хорошо знаю эти цифры — это от 500 тысяч рублей до 2,5 млн. А вместо артистов нельзя было потратить деньги на бронежилеты, аптечки, рации, продукты? Да и сама идея платить деньги за «демонстрацию» патриотизма, как по мне, аморальна», — сказал Киселёв .

Он добавил, что дискредитируется идея патриотизма, когда выступления звезд в поддержку СВО оплачиваются.