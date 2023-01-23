«НТВ» показал проморолик нового сезона главного музыкального телешоу России «Маска»

В преддверии старта нового, четвертого сезона главного телевизионного шоу страны «Маска» канал НТВ традиционно выпустил проморолик. Саундтрек к нему записал ведущий проекта Вячеслав Макаров.

«В проморолике выступаю в роли детектива, поднявшего свои архивы и вышедшего на новый уровень разгадывания масок. Уверен, что за минувшие три сезона телезрители знатно прокачались в вопросах угадывания, поэтому очередной сезон будет полон тайн, новых личностей, которые скрываются за масками, и интриг».

В новом сезоне проекта на сцену вновь выйдут 14 героев. Под масками будут скрываться популярные актеры, звезды ТВ, певцы, спортсмены. В роли детективов на этот раз выступят певица Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и пятый член жюри, имя которого объявят во время онлайн-презентации очередного сезона шоу.

Добавим, что с промороликом можно ознакомится в эфире НТВ или в соцсетях проекта «Маска».