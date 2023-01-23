Жена Олега Газманова возмутилась слухами о том, что у мужа не настоящая борода и пресс

70-летний Олег Газманов снимает видеоклип на хит Солдаты. Бэкстейджи со съемок появились в его соцсети. На снимках артист предстал с оголенным торсом, бородой. Подписчики раскритиковали певца за неестественную растительность на лице и мышцы. Как предположили хейтеры, он воспользовался фотошопом, чтобы омолодиться.

Эти слухи возмутили жену Марину Муравьеву-Газманову. Женщина вышла на связь, чтобы разоблачить все сплетни о супруге.

«Доброе утро, которое зачем-то начала с новостей. Было бы смешно, если было бы не так грустно. В прессе пишут, фантазируют, что бороду приклеил, тело другое взял.. что еще не так. Он работает! Скоро новый ролик выйдет. Эй, желтопресса, лупу доставайте, будем Газманова скоро разглядывать! Приклеил ли он бороду или тело чужое подставил. Быть в форме в 72 года - это большая воли! Все равняйтесь! Сомневаться, это тем самым легализировать свою лень и свои животы! Потрогала бороду и мускулы, все свое. Начитаешься и начинаешь уже сомневаться», — написала Марина.