Звезде «Иронии судьбы» Талызиной вызвали скорую помощь после обморока

Стало известно о состоянии здоровья Народной артистки РСФСР, звезды кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентины Талызиной. По словам ее дочери Ксении Хаировой, многочисленные слухи об ухудшении самочувствия актрисы не соответствуют действительности.

«Маме вчера не было плохо. Она сыграла спектакль, отпраздновала день рождения. Кто-то чистую ложь распространяет», — сказала Хаирова.

Ранее в Сети появилась информация, что Талызина якобы потеряла сознание вечером в воскресенье, 22 января, прямо в свой день рождения. После того артистке пришлось вызвать скорую помощь. Также сообщалось, что медицинские работники назначили актрисе амбулаторное лечение.

А вот сама Валентина Илларионовна не захотела комментировать слухи и общаться с представителями прессы.