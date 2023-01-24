Yandex.RTB

50-летняя Ксенофонтова похвасталась семейным выходом в свет с новым мужем и детьми

Image 16+
50-летняя Ксенофонтова похвасталась семейным выходом в свет с новым мужем и детьми
Знаменитости
Фото из открытых источников

У популярной актрисы театра и кино Елены Ксенофонтовой был неудачный брак. После 9-ти лет совместной жизни артистка решила развестись с юристом Александром Рыжих. Знаменитость с трудом добилась развода. После этого она долго боролось за то, чтобы совместные дети, рожденные в браке, остались с ней.

Но, по всей видимости, все страдания 50-летней Елены остались позади. Сейчас Ксенофонтова счастлива в отношениях с адвокатом Алексеем Куликовым. Свадьба влюбленных состоялась в 2022 году.

В соцсетях актриса опубликовала новые семейные фото, на которых видно, что она вместе с семьей посетила Третьяковскую галерею. Артистка была счастлива, что ее избранник поладил с детьми - дочкой Софьей и сыном Тимофеем.

«Третьяковка. Семья. Сходили на «Аватар», - написала под снимками звезда.

 

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Никита Кукушкин объяснил, как оставил больную Альцгеймером мать, скрываясь от мобилизации в Европе

Вчера, 22:56

Женщины с этими тремя именами выходят замуж один раз на всю жизнь — их влечет любовь

Вчера, 22:53

50-летняя Ксенофонтова похвасталась семейным выходом в свет с новым мужем и детьми

Вчера, 22:46

Организаторы сообщили об отмене концерта Валерия Меладзе в Москве 8 марта 2023

Вчера, 22:13

Писатель Захар Прилепин перечислил имена добровольно ушедших на СВО российских артистов

Вчера, 22:08

Дмитрий Назаров остался без главной роли в кинофильме «12 стульев» из-за критики спецоперации

Вчера, 22:00

Экс-супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай откровенно рассказала о пластических операциях

Вчера, 13:24

Анна Нетребко после Венского бала заявила о большой любви публики к ней за границей

Вчера, 13:17

Семен Слепаков перевел свои песни на иврит для выступлений в Израиле

Вчера, 13:09

«Это трэш»: звезда украинского телесериала «Крепостная» получил повестку, но воевать не хочет

Вчера, 13:03

StarHit: Комик РФ Павел Воля повторил скандальный номер артиста Филиппа Киркорова

Вчера, 12:55

Основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин покинул РФ и обосновался в ОАЭ

Вчера, 11:47

Народный артист РФ Филипп Киркоров показал результат работы пластического хирурга

Вчера, 11:46

Иосиф Пригожин исподтишка снял на камеру 54-летнюю Валерию в купальнике

Вчера, 11:37

Беременная певица РФ Ольга Орлова показала спальню своей новорожденной дочки

Вчера, 11:25

Олеся Железняк впервые прокомментировала критику своей коллеги по сериалу «Сваты» Анны Кошмал

Вчера, 11:18

«МК»: Внучка артистки Софии Ротару Соня снова попала в скандал на Украине

Вчера, 11:17

Певица Лолита Милявская взяла перерыв в концертной деятельности и покинула РФ

Вчера, 10:51

Модель Елена Перминова показала ноги с целлюлитом во время своего отдыха в Индонезии

Вчера, 10:45

Актёр Стас Садальский был госпитализирован с кровотечением в Боткинскую больницу Москвы

Вчера, 10:39

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю
  • 22-01-2023, 19:34

Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю

Пища, которую мы употребляем, влияет на состояние здоровья. Поэтому нужно следить за рационом и выбирать продукты, которые принесут пользу организму.

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом
  • 22-01-2023, 19:13

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

Стала известна предварительная причина смерти старшеклассника в Верхней Пышме, под Екатеринбургом. Тело школьника было обнаружено на Урале в

Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
  • 22-01-2023, 19:20

Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

Свердловские медики дали рекомендации гражданам по соблюдению мер профилактики из-за стремительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По

Бывший солист группы MBAND Никита Киоссе проинформировал о работе с Константином Меладзе
  • 23-01-2023, 08:19

Бывший солист группы MBAND Никита Киоссе проинформировал о работе с Константином Меладзе

Весной 2014 года продюсер Константин Меладзе запустил кастинг на новый проект, куда набирал только парней. Одним из участников шоу стал Никита

Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом
  • 22-01-2023, 20:26

Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом

Известные российские телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер День защитника Отечества встретят на Кипре. Эта новость буквально взбудоражила

«МК»: Внучка артистки Софии Ротару Соня снова попала в скандал на Украине
  • Вчера, 11:17

«МК»: Внучка артистки Софии Ротару Соня снова попала в скандал на Украине

Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня снова оказалась в центре скандала на Украине, пишет «МК». В данный момент молодая девушка ведет активную

Новости партнеров
Новости партнеров
Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции
  • 22-01-2023, 19:35

Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

Власти Самарской области установили карантин из-за смертельной инфекции. Ограничения были приняты в одном из муниципалитетов региона из-за бешенства.

В Минздраве составили список из 86 потенциально дефицитных лекарственных средств на 2023 год
  • 23-01-2023, 18:03

В Минздраве составили список из 86 потенциально дефицитных лекарственных средств на 2023 год

В Минздраве РФ составили список потенциально дефицитных лекарств на 2023 год. В этот список вошли 86 препаратов, включая лекарства против

Дефицит социнфраструктуры в Петербурге не помешал Беглову отчитаться об инспекции школы в Шушарах
  • 22-01-2023, 18:49

Дефицит социнфраструктуры в Петербурге не помешал Беглову отчитаться об инспекции школы в Шушарах

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел инспекцию в общеобразовательной школе № 93, расположенной в Шушарах. Однако это

StarHit: Комик РФ Павел Воля повторил скандальный номер артиста Филиппа Киркорова
  • Вчера, 12:55

StarHit: Комик РФ Павел Воля повторил скандальный номер артиста Филиппа Киркорова

Павел Воля в одном из недавних выпусков шоу Comedy Club решил скопировать номер поп-короля. Он сделал отсылку к скандальному выступлению Филиппа