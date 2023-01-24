50-летняя Ксенофонтова похвасталась семейным выходом в свет с новым мужем и детьми

У популярной актрисы театра и кино Елены Ксенофонтовой был неудачный брак. После 9-ти лет совместной жизни артистка решила развестись с юристом Александром Рыжих. Знаменитость с трудом добилась развода. После этого она долго боролось за то, чтобы совместные дети, рожденные в браке, остались с ней.

Но, по всей видимости, все страдания 50-летней Елены остались позади. Сейчас Ксенофонтова счастлива в отношениях с адвокатом Алексеем Куликовым. Свадьба влюбленных состоялась в 2022 году.

В соцсетях актриса опубликовала новые семейные фото, на которых видно, что она вместе с семьей посетила Третьяковскую галерею. Артистка была счастлива, что ее избранник поладил с детьми - дочкой Софьей и сыном Тимофеем.

«Третьяковка. Семья. Сходили на «Аватар», - написала под снимками звезда.