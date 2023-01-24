Newsweek: Иран может получить от России вертолеты МИ-28 и КА-52

Иран может получить от России вертолеты МИ-28 и КА-52.

Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на анализ американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW изучили данные агентства Tasnim о планах Москвы и Тегерана наладить совместное производство тех же моделей боевых вертолетов. В Иране изучают возможность закупить вертолеты для своих ВМС и сухопутных сил, а также для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран и РФ намерены наращивать сотрудничество в военно-промышленной сфере, чтобы противостоять вместе санкционной политике США и их союзников. Как сообщалось ранее, Тегеран и Москва также обсуждают реализацию договоренностей в сфере транзита, инвестиций и энергетики.

Запад уже говорит о том, что РФ получает от Ирана ударные дроны, а также якобы хочет закупить иранские баллистические ракеты для ударов по Украине. РФ проводит «военную спеоцперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года.