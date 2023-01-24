Yandex.RTB

Newsweek: Иран может получить от России вертолеты МИ-28 и КА-52

Image 16+
Newsweek: Иран может получить от России вертолеты МИ-28 и КА-52
Политика / В Мире
Фото из открытых источников

Иран может получить от России вертолеты МИ-28 и КА-52.

Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на анализ американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW изучили данные агентства Tasnim о планах Москвы и Тегерана наладить совместное производство тех же моделей боевых вертолетов. В Иране изучают возможность закупить вертолеты для своих ВМС и сухопутных сил, а также для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран и РФ намерены наращивать сотрудничество в военно-промышленной сфере, чтобы противостоять вместе санкционной политике США и их союзников. Как сообщалось ранее, Тегеран и Москва также обсуждают реализацию договоренностей в сфере транзита, инвестиций и энергетики.

Запад уже говорит о том, что РФ получает от Ирана ударные дроны, а также якобы хочет закупить иранские баллистические ракеты для ударов по Украине. РФ проводит «военную спеоцперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Newsweek: Иран может получить от России вертолеты МИ-28 и КА-52

Сегодня, 15:58

«НТВ» проинформировал о причине медлительности Запада в передаче боевых танков Leopard ВС Украины

22-01-2023, 20:01

Ищенко: Теперь в зоне СВО все зависит только от главкома ВС Украины Валерия Залужного

22-01-2023, 19:56

Экс-разведчик США Скотт Риттер: Украина обречена на поражение из-за политических междоусобиц

22-01-2023, 19:45

Киберсыщик Игорь Бедеров раскрыл тайны украинских диверсий в российских городах

5-01-2023, 15:09

Генерал-лейтенант Гурулев заявил об опасности рождественского перемирия РФ и Украины

5-01-2023, 14:58

Путин послал сигнал НАТО в преддверии важных событий на Донбассе

4-01-2023, 15:44

Как узнать, есть ли ваши родственники среди погибших в Макеевке? Ответили в правительстве РФ

2-01-2023, 19:11

Секретарь СНБО Украины Данилов опубликовал видеоролик Москвы без света с подписью «завтра»

31-12-2022, 18:16

МК: Владимир Зеленский 30 декабря 2022 собрал Ставку из-за скорости действий ВС России

30-12-2022, 15:57

«МК»: Беженцы из Украины на территории Германии столкнулись с открытой ненавистью

30-12-2022, 15:45

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

30-12-2022, 12:08

Путин и Диас-Канель провели переговоры по телефону

29-12-2022, 08:03

Глава ГУР Украны Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте

28-12-2022, 13:30

Медведев считает, что союзы западных государств распадутся

26-12-2022, 08:53

Песков прокомментировал ситуацию вокруг переговоров РФ и США

23-12-2022, 14:03

«Обнищание европейцев стремительно нарастает» — Медведев о потолке цен на газ

23-12-2022, 10:03

В центре Екатеринбурга сняли баннер, вывешенный в поддержку армии РФ

23-12-2022, 09:55

Байден выразил мнение о ситуации во внешней политике

23-12-2022, 08:28

Соловьев сделал предположение о цели визита Медведева в Пекин

22-12-2022, 13:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю
  • 22-01-2023, 19:34

Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю

Пища, которую мы употребляем, влияет на состояние здоровья. Поэтому нужно следить за рационом и выбирать продукты, которые принесут пользу организму.

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом
  • 22-01-2023, 19:13

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

Стала известна предварительная причина смерти старшеклассника в Верхней Пышме, под Екатеринбургом. Тело школьника было обнаружено на Урале в

Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
  • 22-01-2023, 19:20

Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

Свердловские медики дали рекомендации гражданам по соблюдению мер профилактики из-за стремительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По

StarHit: Мария Максакова заявила, что Лариса Долина зря обижается на сравнение ее с мумией
  • Сегодня, 09:53

StarHit: Мария Максакова заявила, что Лариса Долина зря обижается на сравнение ее с мумией

Мария Максакова недавно насмехалась над Полиной Гагариной. Теперь под горячую руку певицы попала Лариса Долина. Она в пух и прах разнесла артистку,

Бывший солист группы MBAND Никита Киоссе проинформировал о работе с Константином Меладзе
  • Вчера, 08:19

Бывший солист группы MBAND Никита Киоссе проинформировал о работе с Константином Меладзе

Весной 2014 года продюсер Константин Меладзе запустил кастинг на новый проект, куда набирал только парней. Одним из участников шоу стал Никита

Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом
  • 22-01-2023, 20:26

Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом

Известные российские телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер День защитника Отечества встретят на Кипре. Эта новость буквально взбудоражила

Новости партнеров
Новости партнеров
В России на днях зафиксировали новый вариант коронавируса «Кракен»
  • Вчера, 18:02

В России на днях зафиксировали новый вариант коронавируса «Кракен»

Новый вид коронавируса выявили в России. Его неофициальное название «Кракен». Заболеваемость нового штамма достигла до 43,6 %. При этом это самый

Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции
  • 22-01-2023, 19:35

Власти Самарской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

Власти Самарской области установили карантин из-за смертельной инфекции. Ограничения были приняты в одном из муниципалитетов региона из-за бешенства.

Дефицит социнфраструктуры в Петербурге не помешал Беглову отчитаться об инспекции школы в Шушарах
  • 22-01-2023, 18:49

Дефицит социнфраструктуры в Петербурге не помешал Беглову отчитаться об инспекции школы в Шушарах

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел инспекцию в общеобразовательной школе № 93, расположенной в Шушарах. Однако это

В Минздраве РФ составили список из 86 потенциально дефицитных лекарств на 2023 год
  • Вчера, 18:03

В Минздраве РФ составили список из 86 потенциально дефицитных лекарств на 2023 год

В Минздраве РФ составили список потенциально дефицитных лекарств на 2023 год. В этот список вошли 86 препаратов, включая лекарства против