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Журналисты Newsweek выразили мнение об отношениях Российской Федерации и государств Африки

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Журналисты Newsweek выразили мнение об отношениях Российской Федерации и государств Африки
В Мире
Фото из открытых источников

В издании Newsweek опубликована статья, авторы которой доказывают, что российский президент получает нового политического союзника в противостоянии с западными государствами. Журналисты обосновывают, что этим союзником становятся африканские государства.

Они отмечают, что уже второй раз после начала специальной операции российской армией против военных соединений, подчиняющихся киевскому режиму, руководитель внешнеполитического ведомства РФ Лавров отправляется с визитом по государствам Африки. Журналисты полагают, что влияние Российской Федерации в этом регионе заметно возросло. Одновременно они отмечают формирование условий для падения здесь влияния западных государств.

«Эта политика Вашингтона обостряет отношения со многими африканскими странами, поскольку нацелена на африканцев, ведущих бизнес с Россией», – написано в статье.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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