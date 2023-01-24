Актёр Стас Садальский был госпитализирован с кровотечением в Боткинскую больницу Москвы

Звезда театра и кино Стас Садальский не на шутку напугал своих подписчиков в Telegram-канале сообщением о своей экстренной госпитализации. Что произошло, пока что неизвестно. Но как проговорился сам актер, у него кровотечение. Привезла в больницу его скорая помощь.

«Ночью скорая забрала в Боткинскую больницу, грешу на сильные переживания, смерть друзей и на разжижающие кровь препараты, имбирь, лимоны», — написал артист.

Садальский уточнил, что «пока кровотечение не остановили».

Однако стоит сказать, что даже в критической ситуации Стас остается верен себе. Актер успел оценить состояние медучреждения и признался, что оно прекрасное:

«Я думал, повезут в г…., хотя ошибся».

Добавим, что на завтра, 25 января, у него запланировано выступление в Мурманске. На последок Станислав попросил фанатов пожелать ему удачи.