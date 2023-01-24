Андрей Бурковский выступил в спектакле режиссера Молочникова в США

Режиссер Александр Молочников не так давно представил свою новую постановку «Chekhov in the Chelsea» в Соедененных Штатах Америки. Кадрами с мероприятия он поделился со своими поклонниками в одной из социальных сетей.

На снимках видно, что одну из главных ролей в спектакле исполнил Андрей Бурковский. В соцсетях артист в декабре 2022 года сообщил фанатам, что он решил уехать из России вместе со своей семьей в Америку.

Помимо того, в постановке Молочникова сыграла еще одна российская модель Влада Рослякова, а также появилась звезда телесериала «Сплетница» Сюзанна Шадковски.

Сам режиссер тоже покинул Россию. Он уехал в США сразу же после начала специальной операции на Украине. Сейчас Молочников активно работает над постановками за рубежом. В ноябре на «Кинопоиске» вышел его телесериал «Монастырь» в главной роли с Анастасией Ивлеевой, который наделал много шума в Сети.