Анна Нетребко после Венского бала заявила о большой любви публики к ней за границей

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко накануне поделилась в своем блоге видео и фото из Венского бала. Оперная дива блистала на шикарном празднике и хотела, чтобы этот чудесный праздничный настрой передался ее поклонникам.

«Атмосфера», - подписала снимок певица.

Но не все поклонники оказались готовы радостно внимать знаменитой артистке. Кто-то из подписчиков решил напомнить Анне о ее происхождении, чем привел ее в бешенство.

«Аня, ты наша, кубанская казачка, нас, русских, там теперь не любят, а каково оно? Стремно за тебя», - написала одна девушка.

«Вас – нет, а меня - да! Не все, хотя очень многие любят. Большую, лучшую часть своей жизни прожила не на Кубани. Поэтому ваш стрем с вами пусть и останется», - моментально ответила Нетребко.