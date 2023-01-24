Беременная певица РФ Ольга Орлова показала спальню своей новорожденной дочки

Известная российская телеведущая и певица РФ Ольга Орлова выложила в Сеть новые фотографии. На снимках изображена спальня для своей новорожденной дочки. Скоро звезда во второй раз станет мамой.

Маленькая кроватка для будущей малышки укутана полупрозрачным балдахином. Рядом стоит специальный стол для пеленания и комод.

Также артистка рассказала, что она приобрела много разных гаджетов для девочки и даже конверт на выписку.

Рожать Ольга будет в больнице, она уже забронировала место.

«Планирую в специализированной клинике рожать. Считаю, там есть все необходимое для малыша и мамы. Под надзором куда спокойнее» — ответила Орлова на вопрос поклонников.

Отметим, что у бывшей солистки группы «Блестящие» есть сын Артем от первого брака. Парню 21 год, он живет с родителями. Наследник певицы очень ждет появление в доме маленькой сестрёнки.