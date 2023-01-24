Денис Гвоздев раскритиковал интервью иноагента Юрия Дудя одной фразой «невозможно смотреть»

Победитель пятого сезона телевизионного шоу «Открытый микрофон», которое выходит на канале ТНТ, комик Денис Гвоздев раскритиковал интервью журналиста, блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Отношение к работам юморист раскрыл в «Авторитете мысли», запись доступна на канале в YouTube.

Гвоздев интервью Юрия Дудя фразой назвал фразой «невозможно смотреть».

«Ну просто не могу на это смотреть. Он в вопросы закладывает сразу же свою позицию. Это просто омерзительно. Это не журналистика», — считает стендап-комик.

Также он добавил, что он имеет ввиду не все творчестве блогера, а лишь недавние ролики. К тому же, Гвоздев назвал профанацией жанра его беседу с актером Оскаром Кучерой.

«Есть ощущение, что Дудь мстил за интервью с Дмитрием Киселевым».