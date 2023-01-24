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Денис Гвоздев раскритиковал интервью иноагента Юрия Дудя одной фразой «невозможно смотреть»

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Денис Гвоздев раскритиковал интервью иноагента Юрия Дудя одной фразой «невозможно смотреть»
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Фото из открытых источников

Победитель пятого сезона телевизионного шоу «Открытый микрофон», которое выходит на канале ТНТ, комик Денис Гвоздев раскритиковал интервью журналиста, блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Отношение к работам юморист раскрыл в «Авторитете мысли», запись доступна на канале в YouTube.

Гвоздев интервью Юрия Дудя фразой назвал фразой «невозможно смотреть».

«Ну просто не могу на это смотреть. Он в вопросы закладывает сразу же свою позицию. Это просто омерзительно. Это не журналистика», — считает стендап-комик.

Также он добавил, что он имеет ввиду не все творчестве блогера, а лишь недавние ролики. К тому же, Гвоздев назвал профанацией жанра его беседу с актером Оскаром Кучерой.

«Есть ощущение, что Дудь мстил за интервью с Дмитрием Киселевым».

 

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