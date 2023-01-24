Дмитрий Назаров остался без главной роли в кинофильме «12 стульев» из-за критики спецоперации

Пища, которую мы употребляем, влияет на состояние здоровья. Поэтому нужно следить за рационом и выбирать продукты, которые принесут пользу организму.
Стала известна предварительная причина смерти старшеклассника в Верхней Пышме, под Екатеринбургом. Тело школьника было обнаружено на Урале в
Свердловские медики дали рекомендации гражданам по соблюдению мер профилактики из-за стремительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По
Весной 2014 года продюсер Константин Меладзе запустил кастинг на новый проект, куда набирал только парней. Одним из участников шоу стал Никита
Известные российские телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер День защитника Отечества встретят на Кипре. Эта новость буквально взбудоражила
Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня снова оказалась в центре скандала на Украине, пишет «МК». В данный момент молодая девушка ведет активную
Власти Самарской области установили карантин из-за смертельной инфекции. Ограничения были приняты в одном из муниципалитетов региона из-за бешенства.
В Минздраве РФ составили список потенциально дефицитных лекарств на 2023 год. В этот список вошли 86 препаратов, включая лекарства против
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел инспекцию в общеобразовательной школе № 93, расположенной в Шушарах. Однако это
Павел Воля в одном из недавних выпусков шоу Comedy Club решил скопировать номер поп-короля. Он сделал отсылку к скандальному выступлению Филиппа
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