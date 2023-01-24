Дмитрий Назаров остался без главной роли в кинофильме «12 стульев» из-за критики спецоперации

После увольнения из театра МХТ им. Чехова Назаров, опубликовавший в Сети песню с критикой СВО, лишился роли в этом проекте. Об изменениях, которые произошли в актерском составе, рассказал кинорежиссер Петр Зеленов. Ранее он выпустил такие кассовые ленты как «Движение вверх» и «Легенда №17».