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«Город перемен»: Сотни петербуржцев получили травмы на льду текущей зимой

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«Город перемен»: Сотни петербуржцев получили травмы на льду текущей зимой
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сотни горожан попали в травмпункты текущей зимой, а уголовные дела из-за наледи становятся обыденностью, констатирует молодежное петербургское движение «Город перемен». Активисты обеспокоены проблемами с уборкой снега, от которых страдают все, но особенно – пожилые. 

«СМИ заявляют, что в среднем в Петербурге 20 человек в день получают травмы и переломы. Это Северная столица, в которой власти, как они утверждают, готовы к зиме всегда», - отмечают активисты.

В движении напомнили о жертвах гололеда, таких как 88-летний советский изобретатель, получивший многочисленные переломы на Чкаловском проспекте. 31 декабря пожилой мужчина скончался. Подобным же образом ушел из жизни старейших сотрудников Большого Драматического театра Адиль Велимеев, упавший на льду в центре Петербурга.  Кроме того, горожане страдают от падения наледи с крыш, попадая в больницы с травмами.  

Опрошенные активистами горожане боятся выходить на улицу зимой, так как тротуары для передвижения непригодны. Особенно уязвимы пожилые люди, однако и более молодые также не «застрахованы» от падений. 

«Посмотрите, что делается. И падали, и ударялись, и видели, как другие падали и ударялись», - отметила женщина средних лет. 

«Подруга ногу сломала», - рассказала активистам девушка. 

Предыдущей зимой губернатор Александр Беглов признавал, что он как глава Петербурга лично несет ответственность за уборку снега, однако горожане продолжают получать травмы на скользких улицах. За время губернаторства Беглов так и не смог наладить своевременную очистку дорог от снега. 

Руководитель организации потребителей «Справедливость» Николай Тямшанский пояснил, что коммунальные службы не успевают убирать снег. Причин, по его словам, множество – как юридического, так и технического характера. 

«Нередки случаи, когда с утра прошлись из Комитета по благоустройству люди, убрали тротуар, а к вечеру на этот же чистый тротуар жилищники из управляющей организации скидывают с крыши снег. В итоге наледь, снег, все это снова на тротуаре. В итоге страдают жители – поскальзываются, ломают себе [кости – прим.ред.], [получают – прим.ред.] сотрясения и так далее», - пояснил Тямшанский.

Синоптики предупреждают о частых сменах погоды весь остаток января, а это значит, что выходить на улицы Петербурга будет небезопасно. В «Городе перемен» призывают горожан быть бдительными и внимательными друг к другу, помогая пенсионерам, так как в Смольном предпочитают не замечать проблем с безопасностью жителей. 

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Санкт-Петербурга посыпают песком сухие и чистые тротуары, игнорируя сколькие участки. Горожане делятся в соцсетях фотографиями чистых сухих дорог с растаявшим снегом, густо посыпанных песком. В то же время жители других районов, где наледь еще осталась, безуспешно просят обработать дороги от скользкости. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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