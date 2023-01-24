Иосиф Пригожин исподтишка снял на камеру 54-летнюю Валерию в купальнике

Продюсер Иосиф Пригожин исподтишка снял на камеру свою 54-летнюю супругу. Он незаметно сфотографировал певицу Валерию во время их совместного отдыха.

Артистка была одета в купальник. Она то ли загорала, что ли занималась йогой. Новый снимок в соцсетях подписал таким образом:

«Снял исподтишка».

Также Пригожин отметил, что супруга «не перестает его удивлять».

«Фигурка у нее, конечно же, огонь», - отметил Иосиф.

Подписчики отнеслись к съемке по-разному. Одни поклонники высказались насчет фигуры исполнительницы. Они написали, что Валерия – просто «куколка», а физическая форма у нее «просто вау».

Другие отметили, что продюсер снял жену «в стиле «качка». А еще некоторые решили, что Пригожин использовал фотошоп, поскольку «в кадре пупок где-то затерялся».