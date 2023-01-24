Экс-супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай откровенно рассказала о пластических операциях

Известная модель и бизнесвумен Айза Лилуна-Ай, которая отличается тягой к пластическим операциям, никогда не скрывала, что она неоднократно обращалась к пластическим хирургам для коррекции своей внешности.

Экс-жену рэпера Гуфа поклонники сравнили с народной артисткой Людмилой Гурченко. Российская бизнесвумен, как считают интернет-пользователи, всячески старается сохранить молодость и красоту при помощи хирургического вмешательства. Айза, например, ранее увеличила грудь, ягодицы, сделала подтяжку лба, бровей, сменила форму лица. Блогерша посещает косметологов для разных процедур.

"У меня прекрасный хирург. Я ему полностью доверяю. Однажды я пришла и говорю: «Делай что хочешь». Три дня назад просила уменьшить мне нос, однако он выгнал меня," - сказала девушка.

По словам знаменитости, это была последняя операция. Айза призналась, что начинает уже переживать за последствия наркоза для сердца. Однако стоит заметить, что далеко не все положительно отнеслись к откровениям светской львицы.