«Это трэш»: звезда украинского телесериала «Крепостная» получил повестку, но воевать не хочет

Звезда сериала "Крепостная" Тарас Цимбалюк получил повестку. Теперь украинский актер должен отправиться на фронт. Об этом сам артист на днях рассказал в интервью для YouTube-канала.

Как пояснил актер, он прошел медосмотр. Теперь находится в очереди на отправку на передовую. Тарас добавил, что в любой момент может прийти вызов, хотя сам он не имеет желания воевать.

"К сожалению, не имел военной кафедры, в армии не служил. Пошел бы туда, где бы уверенно себя чувствовал. Если бы меня научили, то пошел бы туда. Когда отправляют людей, которые сегодня получили повестку, а через 2 недели уже едут, это трэш. Поскольку некуда деваться, допускаю такое", – написал Цимбалюк.

К слову, актер широкую популярность получил после ролей в таких сериалах как "Крепостная" и "Поймать Кайдаша". Также он снимался в картине "Черный ворон", фильме "Прятки", ленте "Последний янычар".