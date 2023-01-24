Юрий Башмет: «Меня обзывали и демоном, и Паганини, и даже Юрием Гагариным»

Народный артист СССР, который является лауреатом Государственной премии СССР, обладателем четырех Государственных премий РФ и престижной премии «Грэмми» Юрий Башмет сегодня, 24 января, отмечает свой 70-летний юбилей. В связи с этим он дал большое интервью изданию Aif.ru.

Что греха таит, в облике музыканта присутствует нечто демоническое. Как пишет иностранная пресса, «Башмет — музыкальный демон с альтом».

Сам маэстро убежден, что «всеми возможными средствами надо привлекать внимание людей к классической музыке».

«Как только не обзывали меня— и демоническим (тогда еще у меня были длинные волосы), и Пагинини, и Юрием Гагариным — за прорыв альта в жизнь. Да ради Бога, раз это работает, пусть».

Действительно, на сценический имидж Юрия работают блестящая игра, его харизма, а также экстравагантные образы. Башмет — из тех музыкантов, кто позволяет себе носить украшения, в отличие от других.



