Известный в Латвии музыкант и композитор Каспар Димитерс выпустил новую композицию, которая восхваляет Россию. Во время презентации песни Димитерс заявил сказал цитату из латвийского молодёжного издания Kas Jauns:

«Конечно же, я латыш, однако в душе —я русский».

В песне, в частности, есть такие строчки:

«Родина его души — это Святая Русь».

Также в треке звучат слова благодарности и уважения к Российской империи и СССР, которые «всех своими победами спасли». А еще упоминаются США, для которых «все мы — вши».

Рефрен не очень сложен:

«Русский — не национальность, состояние души».

Для справки: Каспар Димитерс является сыном легендарной актрисы Вии Артмане. При этом композитор регулярно публично выражает поддержку РФ.

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