«МК»: Внучка артистки Софии Ротару Соня снова попала в скандал на Украине

Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня снова оказалась в центре скандала на Украине, пишет «МК». В данный момент молодая девушка ведет активную жизнь за рубежом, о чем регулярно информирует своих многочисленных подписчиков в социальных сетях.

Так, внучка народной артистки СССР нередко посещает дорогие рестораны, а также проводит время на элитных курортах. Как сообщается, в последнее время модель практически постоянно проживает в европейских странах.

Пр этом девушка регулярно путешествует по миру. Накануне Соня решила посетить Соединенные Штаты Америки. Она отправилась в Вашингтон.

Но подписчики в социальных сетях не поддержали такую позицию внучки Софии Ротару. Пользователи высказали мнение, что сейчас не время вести такой роскошный образ жизни. Некоторые из украинских комментаторов обвинили звезду в излишнем расточительстве на фоне непростой ситуации в ее родной стране и мире.