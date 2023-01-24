Модель Елена Перминова показала ноги с целлюлитом во время своего отдыха в Индонезии

Жена знаменитого российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева показала несовершенства своего тела на новой фотографии. Елена Перминова предстала на снимке в откровенном образе в Индонезии.

Фото появилось на странице Елены в социальных сетях. Модель поделилась с подписчиками кадром, на котором она вместе с сыном позируют напротив лазурного океана. Знаменитость одела купальник желтого цвета, бежевую панаму и сланцы в тон пляжного наряда. На изображении хорошо видны растяжки и целлюлит на ноге 36-летней Перминовой.

«Свет в полдень не щадит никого. Девочки, никого не идеализируйте, кроме себя. Принимайте себя в любом статусе, форме, свете. Все мы ведь неидеальны», — подписала фото манекенщица.

Новая публикация Перминовой набрала более 22 тысяч лайков. Фанаты с ней согласились, несмотря на явные недочеты во внешности.