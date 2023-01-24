Народный артист РФ Филипп Киркоров показал результат работы пластического хирурга

После новогодних праздников поп-король российской эстрады Филипп Киркоров невероятно преобразился. Артист, которому исполнилось 55 лет, помолодел и сильно похудел.

Изменения во внешности были настолько радикальными, что сам исполнитель на этот раз не стал отрицать вмешательство пластического хирурга. Киркоров признался, что он сделал радикальную операцию по омоложению. По заявлению врача Тимура Хайдарова, певец быстро восстановилась после масштабного вмешательства. Известно, что артист встал с постели на шестой день после проведенной операции.

«Мы поработали с телом, с его объемами. Комплексная операция подразумевает под собой липосакцию, в некоторых случаях абдоминопластику. Там была проделана огромная работа», — признался эксперт, восхитившись мужеством Киркорова.

Кроме того, на новых снимках Филиппа видно, что его гладкое лицо, практически без единой морщинки лицом, теперь просто не узнать!