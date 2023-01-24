Никита Кукушкин объяснил, как оставил больную Альцгеймером мать, скрываясь от мобилизации в Европе

Осенью Никита Кукушкин уехал из России, чтобы не попасть под мобилизацию. Ему пришла повестка, которая стала последней каплей (артист ранее сомневался, нужно ли уезжать). Звезда «Метода» вместе с супругой и дочкой эмигрировал в Европу, а тяжелобольную мать оставил в РФ. Только сейчас он объяснил, почему бросил больную Альцгеймером родительницу.

32-летний Никита озвучил диагноз матери. Он объяснил, как так получилось, что он живет за рубежом, а родительница — на родине.

«У нее болезнь Альцгеймера. Я долго это принимал. Спросил, кто я? Она мне ответила: „Брат“. Я отошел, подумал, что неправильно грустить, мама этого не хотела бы. Сердился, ведь все превратилось в сплошной сон: ночью не спишь, ведь человек может прийти и разбудить. Это просто жесть. Мог жить с мамой, но она не хотела», — признался актер.

Когда Кукушкин находился в России, навещал раз в неделю маму. Сейчас он очень редко видится с близким человеком.

«С ней все хорошо, она всегда со мной, я постоянно думаю о ней. Всегда мыслями там. Все привело к тому, к чему и привело», — добавил Никита.