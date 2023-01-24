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Никита Кукушкин объяснил, как оставил больную Альцгеймером мать, скрываясь от мобилизации в Европе

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Никита Кукушкин объяснил, как оставил больную Альцгеймером мать, скрываясь от мобилизации в Европе
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Фото из открытых источников

Осенью Никита Кукушкин уехал из России, чтобы не попасть под мобилизацию. Ему пришла повестка, которая стала последней каплей (артист ранее сомневался, нужно ли уезжать). Звезда «Метода» вместе с супругой и дочкой эмигрировал в Европу, а тяжелобольную мать оставил в РФ. Только сейчас он объяснил, почему бросил больную Альцгеймером родительницу.

32-летний Никита озвучил диагноз матери. Он объяснил, как так получилось, что он живет за рубежом, а родительница — на родине.

«У нее болезнь Альцгеймера. Я долго это принимал. Спросил, кто я? Она мне ответила: „Брат“. Я отошел, подумал, что неправильно грустить, мама этого не хотела бы. Сердился, ведь все превратилось в сплошной сон: ночью не спишь, ведь человек может прийти и разбудить. Это просто жесть. Мог жить с мамой, но она не хотела», — признался актер.

Когда Кукушкин находился в России, навещал раз в неделю маму. Сейчас он очень редко видится с близким человеком.

«С ней все хорошо, она всегда со мной, я постоянно думаю о ней. Всегда мыслями там. Все привело к тому, к чему и привело», — добавил Никита.

 

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