Олеся Железняк впервые прокомментировала критику своей коллеги по сериалу «Сваты» Анны Кошмал

28-летняя украинская актриса Анна Кошмал после начала специальной военной операции на Украине довольно жёстко раскритиковала коллег по телесериалу «Сваты». Артистке не понравилось то, что Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк выразили свой патриотизм и поддержали Россию.

Олеся не держит зла на Анну, ладе несмотря на то, что та льет регулярно на нее помои. Актриса готова лично пообщаться и поддержать юную звезду кино.

Как говорит Железняк, у девушки просто произошло затмение…

«Когда человек ожесточен, то это значит, что ему очень плохо, очень тяжело, он не может с этим справиться. Честно, очень хотела бы Аню обнять, сказать: „Я все равно тебя люблю, я жалею тебя и верю, что когда-нибудь мы обнимемся», — высказалась Олеся.

47-летняя Железняк считает, что девушке нужно успокоиться и перестать лить грязь на остальных.