Организаторы сообщили об отмене концерта Валерия Меладзе в Москве 8 марта 2023

Концерты Валерия Меладзе после недавнего скандала в Дубае стали отменять. Сперва выступление отменили в Новосибирске, запланированное на апрель, а затем майский концерт в Иркутске. Площадки уведомили организаторов об этом.

Хороший гонорар артист намеревался получить за грандиозное мероприятие в Москве 8 марта 2023 года. Музыкальное шоу певца планировалось в Барвихе. За билеты за столиками у сцены нужно было отдать по 70 тысяч рублей, хотя места за столиками но на галерке стоили подешевле. В целом было продано почти 80% билетов.

Как сообщили КП в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 8 марта по билетам на выступление Валерия Меладзе можно прийти на концерт Владимира Преснякова. Все цены и места остаются теми же.

Также сообщается, что билеты можно сдать и вернуть потраченные деньги. В продаже сейчас осталось несколько билетов по 50 тысяч рублей, по 25 тысяч и по 18 тысяч.