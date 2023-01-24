Основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин покинул РФ и обосновался в ОАЭ

После начала военной специальной операции на Украине Артем Умрихин (известный общественности как Артик) неожиданно пропал с радаров. Он перестал выступать в РФ. Теперь на выступления основателя дуэта Artik & Asti можно можно попасть только за рубежом.

Недавно стало известно о том, что Артем вместе с супругой и двумя детьми обосновался в ОАЭ. Местонахождение артиста сдала знаменитая блогер в сфере фито и ЗОЖ Катя Усманова. Она также проживает в Дубае.

«В садике есть много русскоязычных деток. Встретили Артика. Он своих детей забирал. Его дочка Наоми ходит в нашу группу», — сказала Усманова в личном микроблоге.

Напомним, что в конце 2021 года Artik & Asti претерпел кардинальные изменения в составе. После десяти лет сотрудничества Анна Дзюба ушла из дуэта. Артем очень тяжело переживал произошедшее, однако быстро нашел новую солистку — Севиль. Напарница исполнителя продолжает петь в России. Воссоединяется коллектив только за границей.