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Певица Лолита Милявская взяла перерыв в концертной деятельности и покинула РФ

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Певица Лолита Милявская взяла перерыв в концертной деятельности и покинула РФ
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Фото из открытых источников

Певица Лолита Милявская в своих соцсетях поделилась с поклонниками ближайшими планами. Исполнительница решила сделать перерыв в своей творческой карьере и на некоторое время уехать из РФ.

Правда, отправилась звезда на отдых, поэтому вскоре вернется в Россию. Выбор Милявской пал на расслабляющую атмосферу загородной жизни в Болгарии, где у знаменитости есть свой дом. Певица планирует гулять с лабрадором Боцманом и заниматься домашним хозяйством.

"Доехала в дом к себе. Швабра, моющие средства, пылесос, дрова, все, что нужно для творческого отпуска без пения. Люблю это дело! Никаких каблуков, макияжа, расчесок! Теплая куртка для прогулок с Боцманом по деревне, старенькая. Как же соскучились друг по другу. Завидую тем „тетенькам“, у которых красивые фотки и которым хватает времени на подбор ракурсов"— написала популярная певица в личном микроблоге.

Своим поклонникам Лолита показала местные красоты. Она регулярно делится снимками с подписчиками, показав высокие горы, большую придомовую территорию, беседки, бассейн.

 

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