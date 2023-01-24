Писатель Захар Прилепин перечислил имена добровольно ушедших на СВО российских артистов

Писатель и публицист Захар Прилепин, который известен своей однозначной позицией касательно СВО, открыто поддерживает проведение специальной военной операции и резко критикует всех тех, кто выступает против нее.

В своем Телеграм-канале журналист постоянно делится мыслями и наблюдениями с подписчиками относительно происходящего в общественной жизни. Особое внимание при этом он уделяет зоне проведения СВО.

Прилепин гордится российскими артистами, которые выражают аналогичную поддержку действиям властей не только словами, а и поступками.

В личном микроблоге Захар перечислил имена звезд, которые записались добровольцами, указав на актеров, литераторов, музыкантов. Среди прочих оказались Павел Устинов, Георгий Тесля-Герасимов, Сослан Фидаров, сыгравший в проекте «9 рота».