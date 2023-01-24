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Семен Слепаков перевел свои песни на иврит для выступлений в Израиле

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Семен Слепаков перевел свои песни на иврит для выступлений в Израиле
Знаменитости
Фото из открытых источников

Знаменитый российский юморист и шоумен Семен Слепаков во время одного из последних выступлений исполнил песню на иврите. Артист покинул Россию сразу же после событий 24 февраля. Несмотря на все заявления о запланированном отпуске, он не вернулся назад на родину.

Выступление экс-резидента Comedy Club появилось в Сети. Сперва артист нецензурными словами рассказал об отъезде из России, а затем начал петь на иврите.

"Это был такой ****, что теперь пою здесь...", — сказал Слепаков.

Ролик, где Семен продекларировал несколько строк на родном языке, вызвал бурную реакцию у пользователей.

Нужно отметить, что шоумен так и не высказался остро в адрес РФ, в отличие от некоторых коллег по цеху, которые эмигрировали в Израиль. Хотя, даже несмотря на это, в настоящее время о возвращении юмориста на родину говорить даже не приходится.

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