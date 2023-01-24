StarHit: Мария Максакова заявила, что Лариса Долина зря обижается на сравнение ее с мумией

Мария Максакова недавно насмехалась над Полиной Гагариной. Теперь под горячую руку певицы попала Лариса Долина. Она в пух и прах разнесла артистку, пишет StarHit.

45-летняя Максакова, не выбирая слов, прошлась по внешности Ларисы Александровной. Исполнительнице, в настоящее время живущей на Украине, не понравилось то, как ее коллега спела новогоднюю песню «Пока часы двенадцать бьют» на «Новогоднем голубом огоньке».

Когда она была успешной джазовой артисткой по советским меркам, выглядела немного иначе. Кто бы мог подумать, что так все изменится. На ее примере можно отслеживать, что происходит с певцом, который не ушел со сцены вовремя.

В YouTube-шоу «И грянул Грэм» Мария добавила, что внешность Долиной с годами изменилась, причем не в лучшую сторону.

Она — очень злая, одинокая, и без корней. Напрасно обижается, когда ее с мумией из фильма ужасов сравнивают. Снежинка не только лишь на ладони, а и на ее лбу не растает — сказала оперная дива.