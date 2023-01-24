Уехавшая из России в Эстонию актриса Юлия Ауг регулярно приезжает в Москву на съемки

Юлия сегодня в России появляется очень редко. Два года она уже живет в Эстонии и часто выступает с критикой родины. При этом сама артистка признается, что главные заработки идут из РФ, ведь зарплата в театрах Эстонии невысокая. Недовольство в адрес актрисы достигло пика весной. Коллеги и поклонники были возмущены, почему Ауг до сих пор зарабатывает на российских зрителях?

Сама знаменитость старается не вступать в перепалки. Жизнь на две страны заставила ее приспосабливаться. Юлия мотается между Москвой и Эстонией, успевая на репетиции и съемки. Свое присутствие в Российской Федерации она, само собой разумеется, не афиширует.