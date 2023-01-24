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Врачи объяснили, как можно определить дефицит витамина В9 с первого взгляда на человека

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Врачи объяснили, как можно определить дефицит витамина В9 с первого взгляда на человека
Здоровье
Фото из открытых источников

Неправильное питание зачастую провоцирует изменения в образовании эритроцитов. У человека впоследствии плохо циркулирует в организме кислород. Это связано преимущественно с дефицитом витамина B9.

О нехватке элемента может свидетельствовать в первую очередь чересчур бледный цвет лица. Но это не всегда легко заметить, если у человека от рождения светлая кожа.

При дефиците B9 также нередко наблюдается потеря веса без видимых причин, сообщает Daily Express. К иным симптомам нехватки витамина относится упадок сил, постоянная усталость, болезненные ощущения в области языка.

Витамин B9 - это фолиевая кислота. Содержится он в большом количестве в брюссельской капусте, зеленых овощах, зелени, нуте, фасоли. Для нормализации показателей в организме человеку необходимо включить в свой рацион питания данные продукты. Без консультации со специалистом принимать какие-либо аптечные добавки категорически запрещено.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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