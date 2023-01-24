Врачи объяснили, как можно определить дефицит витамина В9 с первого взгляда на человека

О нехватке элемента может свидетельствовать в первую очередь чересчур бледный цвет лица. Но это не всегда легко заметить, если у человека от рождения светлая кожа.

При дефиците B9 также нередко наблюдается потеря веса без видимых причин, сообщает Daily Express. К иным симптомам нехватки витамина относится упадок сил, постоянная усталость, болезненные ощущения в области языка.